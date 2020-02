Niedrige Löhne im Vogtland: IG Metall fordert Tarifverträge für alle Mitarbeiter

Obwohl wir heuer seit 30 Jahren ein Land sind, gibt es immer noch viele Unterschiede zwischen Ost und West. Vor allem bei den Löhnen macht sich das bemerkbar. Das kritisiert aktuell die Gewerkschaft IG Metall.

Im Vogtland ist in den vergangenen Tagen eine Debatte über das niedrige Lohnnievau entbrannt. Die IG Metall begrüßt, dass einzelne Politiker von CDU und Grünen das Thema aufgenommen haben und fordert von ihnen, sich für Tarifverträge stark zu machen. Aus Sicht der Gewerkschaft habe vor allem der starke Unterschied bei den Löhnen dazu geführt, dass Fachkräfte in den Westen abwandern. Es gebe zwar auch im Vogtland Betriebe, die nach Tarif zahlen, gleichzeitig immer noch viele Konzernableger, die die Situation im Osten ausnutzen. Als postives Beispiel nennt die IG Metall die Firma Plamag in Plauen. Hier hat sie gemeinsam mit den Beschäftigen einen Tarifvertrag erreicht.