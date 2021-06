Niedrige Inzidenz: Testpflicht im Vogtland entfällt

Die Inzidenzwerte in der Euroherz-Region entwickeln sich weiter positiv, viele Städte und Landkreise verzeichnen mittlerweile nur noch einstellige Werte, der Vogtlandkreis liegt zum Beispiel bei rund 7 (Stand: 8. Juni) Damit sind weitere Lockerungen möglich. Ab heute entfällt die Testpflicht im Vogtland. Wenn ihr also in den Zoo, ins Theater, einkaufen oder in den Biergarten wollt, müsst ihr euch keine Gedanken mehr über einen negativen Corona-Test machen. Ihr braucht auch kein negatives Testergebnis mehr, wenn ihr euch Sportveranstaltungen im Freien anschaut, oder in den Freizeitpark geht. Seit der vergangenen Woche hat ja der Freizeitpark Plohn wieder offen.