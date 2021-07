Niedrige Corona-Zahlen: Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt im Vogtland

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus sorgt dafür, dass die Corona-Zahlen wieder steigen – wenn auch nur auf niedrigem Niveau. Der Vogtlandkreis liegt mit einer Inzidenz von knapp über 1 heute aber deutlich unter dem entscheidenden Wert von 10. Damit fällt die Maskenpflicht ab heute beim Einkaufen in Supermärkten und anderen Geschäften weg. In Krankenhäusern, Pflegeheimen, beim Friseur oder in Bus und Bahn bleibt die Maske aber weiterhin Pflicht.

Auch im Rest der Euroherz-Region sind die Corona-Inzidenzen weiter einstellig. Der Landkreis Tirschenreuth meldet sogar eine Inzidenz von Null.