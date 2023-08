Niederländer mit 1,5 Kilo Kokain nach Verfolgung gestoppt

Ein alkoholisierter Niederländer mit 1,5 Kilogramm Kokain im Auto wollte vor der österreichischen Polizei in Tirol flüchten. Er wurde nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend gestoppt. Dem 40-Jährigen mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut wurde der Führerschein abgenommen und er wurde angezeigt, wie die Tiroler Polizei berichtete.

Der Polizei war das Auto des Mannes in der Nähe von Reutte aufgefallen, weil es plötzlich beschleunigte. Beamte wollten den Fahrer deshalb kontrollieren. Er sei dabei aber geflüchtet. Er habe schließlich nach rund zehnminütiger Verfolgungsjagd in Weißenbach am Lech rund 25 Kilometer südlich der deutschen Stadt Füssen gestoppt werden können.