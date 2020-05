Nicolas Lahovnik zum Amtsantritt: Wunsiedel erlaubt Erweiterung der Freischankflächen

Die Stadt Wunsiedel hatte schon immer mit den Finanzen zu kämpfen. Gerade jetzt in der Corona-Krise hat der neue Bürgermeister Nicolas Lahovnik damit eine große Herausforderung vor sich. Er hat sich aber bereits gut eingelebt, verkündete er in einer Videobotschaft:

Bei der konstituierenden Sitzung hat der Stadtrat Manfred Söllner von der SPD zum Stellvertreter gewählt. Er vertritt damit auch in den kommenden sechs Jahren den Bürgermeister. Außerdem gibt es zwei Fachbürgermeister: Carolin Kammerer von der CSU ist für Soziales, Familien und Jugend zuständig und Alexander Fuchs von den Freien Wählern kümmert sich um die Kultur. Gerade die Luisenburg-Festspiele, die heuer ausfallen müssen, reißen ein großes Loch in die Stadtkasse. Den Gastronomen will Wunsiedel entgegenkommen und eine Erweiterung der Freischankflächen erlauben.