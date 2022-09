Nicolas Cage ist wieder Vater geworden

Der 59-Jährige hat das Action-Genre für sich entdeckt. Um in so einem Umfeld mithalten zu können, trainiere er mehrmals die Woche, wie (…)

Die Krimi-Komödie «Knives Out - Mord ist Familiensache» spülte 2019 über 300 Millionen Dollar in die Kinokassen. Zu Weihnachten soll (…)

«Ticket to Paradise»: George Clooney umsorgte Julia Roberts

Die beiden Hollywood-Stars haben zusammen in Australien einen Film gedreht. In einem Interview erzählen sie, was sie taten, wenn die (…)