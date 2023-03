Nicolas Cage in «Renfield»-Trailer als bissiger Dracula

Oscar-Preisträger Nicolas Cage (59, «Leaving Las Vegas») zeigt Zähne: In einem «Renfield»-Trailer tritt Cage als blutrünstiger Dracula in Aktion. Die Gruselkomödie unter der Regie von Chris McKay («The Tomorrow War») kommt Mitte April in die US-Kinos und Ende Mai auch in Deutschland heraus.

«Renfield» dreht sich um die titelgebende fiktive Figur, die schon 1897 in dem Roman «Dracula» von Schriftsteller Bram Stoker (1847-1912) vorkam. Renfield, der bluttrinkende Diener und Handlanger von Dracula, wird von dem Briten Nicholas Hoult (33, «The Favourite – Intrigen und Irrsinn», «Tolkien») dargestellt.

In dem gut zweiminütigen Trailer lehnt sich Renfield nach jahrzehntelanger Dienerschaft gegen seinen Blutsauger-Boss auf. Er wünsche sich ein normales, glückliches Leben. Schuld daran ist wohl auch die Begegnung mit einer resoluten Verkehrspolizistin (Awkwafina). Doch Dracula, mit blutverschmierten Eckzähnen, droht Rache an.

Cage hatte bereits 1989 in der Horrorkomödie «Vampire’s Kiss» unter der Regie von Robert Bierman den berüchtigten Blutsauger gespielt.