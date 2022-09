nicko cruises – time to discover

Weil die kleinen Schiffe von nicko cruises Ziele ansteuern können, von denen die großen nur träumen, weiß Marion Hilbrich, Kreuzfahrtexpertin bei nicko cruises: „Wir können so einfach ungewöhnliche Routen fahren und in Häfen jenseits des Mainstreams anlegen. Und Slow Cruising heißt auch, längere Liegezeiten auskosten zu können und an traumhaften Orten zu übernachten. Mit unserem World Voyager fahren wir zum Beispiel über die Themse durch die Tower Bridge mitten hinein in das Herz von London. In der Karibik legen wir mit dem Schiff an besonders kleinen Inseln an, die große Kreuzfahrtschiffe nie erreichen. Außerdem können Sie mit dem World Voyager die Arktis bereisen. Rund um Spitzbergen oder an Grönlands Ostküste können Sie dank der bordeigenen Zodiac-Schlauchboote sogar nochmal mehr mit der Natur auf Tuchfühlung gehen.“