Nichts Neues in Sachen Studentenwohnheim: FDP will jetzt die Bürger befragen

Wo soll das Wohnheim für die Studenten der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof entstehen? Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Vor allem die regionalen Vertreter setzen sich für eine Lösung in der Innenstadt ein, zum Beispiel in der Schützenstraße. Im Raum steht aber auch eine Lösung am Campus der Hochschule. 300 Studentenwohnplätze sollen entstehen. Wo genau, das will die Hofer FDP jetzt von den Bürgern wissen. Dazu steht heute (Samstag 7.5.) ab 10 Uhr ein Stand in der Altstadt vor einer Buchhandlung. Hier sollen die Bürger ihre Meinung zum geplanten Standort abgeben.