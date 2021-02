In den vergangenen Wochen haben die Fahrlehrer aus der Region mit verschiedenen Aktionen auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Das hat offenbar gewirkt. Nach Thüringen am Wochenende dürfen heute auch in Bayern wieder die Fahrschulen öffnen. Das ist auch nicht an eine Corona-Inzidenz gebunden.

Davon profitiert auch Fahrlehrer Mario Brunner aus Weißenstadt:

Im Vogtland haben die Fahrschulen weniger Glück. Wegen der hohen Infektionszahlen ist momentan nur Online-Unterricht erlaubt.