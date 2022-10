«Nicht mit meiner Oma» : Schulprojekt gegen Trickbetrug

Wie Kinder ihre Großeltern davor bewahren können, Opfer von Trickbetrügern zu werden, zeigt eine neue Kampagne von Polizei und Schulen in der Oberpfalz. Das Motto lautet «Nicht mit meiner Oma und «Nicht mit meinem Opa», wie die Polizei am Dienstag zum Projektstart an einer Schule in Barbing (Landkreis Regensburg) mitteilte.

Wenn die Verkehrserzieher der Polizei künftig an die Schulen gehen, wollen sie Postkarten an die Schüler ausgeben, auf denen Informationen zu Callcenterbetrug, Enkeltrick oder falschen Polizisten stehen. Die Kinder könnten ihre Großeltern dann darauf aufmerksam machen und ihnen die Karten überreichen.

Polizeipräsident Norbert Zink sagte an die Kinder gerichtet: «Wir wollen diesen gemeinen Betrug stoppen und dafür brauchen wir auch eure Hilfe! Gemeinsamen mit euch wollen wir ab heute unseren Omas und Opas helfen, indem wir ihnen von diesen Telefonbetrügern erzählen und sie dadurch warnen.»