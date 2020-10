Mit den ersten trüben Herbsttagen fangen die Touristiker im Fichtelgebirge wieder an, uns auf die Skisaison eizuschwören. Am 18. Dezember soll die Saison heuer starten. Die wichtigste Botschaft in Corona-Zeiten: Es gibt ein Hygienekonzept, das Skifahren funktioniert, in den Gondeln am Ochsenkopf und an den Liften im Kassenbereich braucht es dann Masken. Im Fichtelgebirge soll es dann ein eigenes Schlauch-Halstuch zu kaufen geben, ein Ochsenkopf-Bandana, sozusagen.