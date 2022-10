Nicht mehr nur Fledermausquartier: Wunsiedel plant Biergarten auf Felsenkeller

Die Felsenkeller in Wunsiedel sind auch die Heimat von vielen Fledermäusen. Dort überwintern teils auch selten gewordene und geschützte Fledermausarten. Mithilfe einer EU-Förderung saniert die Stadt die Felsenkeller schon seit einiger Zeit. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Sanierung 21 weiterer Keller befasst. Wie Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, will die Stadt dabei künftig auch andere Wege einschlagen:

Lahovnik bedankt sich in diesem Zusammenhang beim Bürgerforum Wunsiedel, das sich um notwendige Spenden für das Projekt in der Kellergasse kümmern wird.