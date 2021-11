Nicht effektiv genug: Selber Wölfe verlieren gegen Bad Nauheim

In der Vorbereitung auf die DEL2-Saison waren die Testspiele untereinander noch ausgeglichen. Gestern in der Netzsch-Arena war der EC Bad Nauheim den Selber Wölfen allerdings überlegen. Mit einem 2:5 mussten die Schützlinge von Herbert Hohenberger zum Auftakt der englischen Woche eine Heimniederlage hinnehmen. Die Tore von Nick Miglio und Lukas Klughardt reichten nicht, um der Effektivität der Gäste auf Dauer standzuhalten:

So Stürmer Lukas Klughardt nach dem Spiel. Durch die Niederlage bleiben die selber Wölfe auf dem vorletzen Tabellenplatz in der DEL2. Am Freitag wird die Aufgabe nicht einfacher: dann kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der Selber Wölfe mit den Bayreuth Tigers. Diese haben gestern mit 10:2 gegen die Tölzer Löwen einen Kantersieg gelandet. Spielbeginn in der Netzsch-Arena am Freitag ist um 19 Uhr 30.