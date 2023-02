Nicaragua bürgert 94 weitere Regierungskritiker aus

Die Massen-Freilassung politischer Gegner des autoritären Präsidenten kommt überraschend. 222 Oppositionelle werden per Flugzeug direkt (…)

Bei den Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Chef zum 6. Januar 2021 will sich der Republikaner rechtlich wehren - auch vor dem (…)

Die Ermittlungen spitzen sich zu: Laut US-Medien will der Sonderermittler des Justizministeriums die Schweigepflicht von Trumps Anwalt (…)

Immer wieder tauchen in den USA Regierungsdokumente an Orten auf, an denen sie nichts zu suchen haben. Nun war das FBI auch bei Ex-Vize (…)