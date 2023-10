NHL-Fehlstart für Draisaitl und die Oilers ist perfekt

82 Spiele liegen zwischen den NHL-Teams und den Playoffs im Frühjahr. Vor dem Start in die Hauptrunde braucht ein Team keinen Schuss (…)

Trotz Draisaitl-Treffer: Auftaktpleite für Oilers in NHL

Der Saisonstart in die NHL ging für die meisten deutschen Profis so richtig daneben. Am schlimmsten erwischte es Leon Draisaitl und die (…)