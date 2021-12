NGG zum Mindestlohn: Ampel-Koalition soll schnell handeln

Bei manchen reicht der Lohn gerade mal zum Überleben. Bald könnten Menschen am Lohn-Minimum am Monatsende mehr Geld in der Tasche haben. Die Ampel-Koalition will den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Im Hofer Land würden laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten über 13.000 Beschäftigte von der Erhöhung profitieren. Die Gewerkschaft fordert die Bundesregierung dazu auf, den neuen Mindestlohn möglichst rasch auf den Weg zu bringen. Möglichst noch in den ersten 100 Tagen der neuen Koalition. Es würden nicht nur Geringverdiener profitieren, sondern auch die Wirtschaft. Die Kaufkraft könnte deutlich steigen.