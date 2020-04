NGG: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lebensmittelidustrie schützen

Sie gelten als Gesichter der Krise – diejenigen, die trotz dieser nicht leichten Zeit weiterarbeiten. Dazu zählen Ärzte, Pfleger, LKW-Fahrer aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie. Auf ihre Situation macht jetzt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) aufmerksam. 3.300 im Vogtland und insgesamt 1900 Beschäftigte im Hofer Land halten die Stellung. Sie scheffeln oft Überstunden an und arbeiten am Limit.

Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, fordern die Konzerne von den Herstellern, in der Krise noch mehr und schneller zu produzieren. Gleichzeitig sollen die Preise niedriger sein. Das gehe letztlich auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kritisiert die NGG. Gesetzliche Standards bei Arbeitszeiten seien wichtig. Auch der Arbeitsschutz müsse extrem ernst zu nehmen sein. Beschäftigte, die Missstände beobachten oder unter Überlastung leiden, sollen sich an die Gewerkschaft wenden. Für mehr Infos hat die NGG einen Link bereitgestellt.

www.ngg.net/corona