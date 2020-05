NGG: Langsame Wiederbelebung der Gastro

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss und Gaststätten hat in einer aktuellen Mitteilung auf den drastischen Anstieg der Kurzarbeit in der Region hingewiesen. Fast jede dritte Firma im Landkreis Hof hätte bereits Kurzarbeit angemeldet, besonders betroffen sei das Gastronomiegewerbe. In der Stadt Hof sind rund vier von zehn Firmen in Kurzarbeit, im Vogtlandkreis ist es fast jede zweite Firma.

Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken fordert eine langsame Wiederbelebung der Gastro, natürlich unter genauer Einhaltung von Hygieneplänen. Diese Konzepte sollten schon jetzt akribisch geplant werden um vorbereitet zu sein, so Grundl.

Bei jedem Restaurant, das wieder öffnen wolle, müssten die Behörden kontrollieren, ob die Schutzmaßnahmen für die Gäste ausreichen, der Gesundheitsschutz für Beschäftigte und Gäste müsse sichergestellt sein.