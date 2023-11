NFL-Deutschland-Chef: 2024 sicher nur ein Spiel in München

Im Jahr 2024 wird nur ein Spiel der amerikanischen Football-Liga NFL in Deutschland stattfinden. Dies bekräftigte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth bei ran (Samstag). «Wir haben dieses Jahr die Ausnahmesituation gehabt, dass wir das Spiel aus Mexiko auch bekommen haben, da dort das Stadion umgebaut wird. Aber im nächsten Jahr wird es wieder das ursprünglich geplante, eine Spiel geben», sagte Steinforth. Dieses werde, wie schon 2022, in der Allianz Arena in München stattfinden. Im Jahr 2025 ist dann wieder Frankfurt am Zug. Die Teams dafür stehen noch nicht fest.

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen die Miami Dolphins in Frankfurt auf Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs. Eine Woche später duellieren sich die New England Patriots und die Indianapolis Colts an gleicher Stelle. Die bisherige Woche verlaufe positiv, sagte Steinforth der Deutschen Presse-Agentur: «Wir sind sehr zufrieden mit all den Dingen, die jetzt schon in Frankfurt passiert sind. Die Dolphins haben schon sehr viel gemacht, trainiert, waren auch in der Stadt unterwegs. Man sieht es gerade, wenn man durch Frankfurt läuft, wie viel hier gerade vor Ort passiert. All das, was wir geplant haben, was die Teams geplant haben, erweckt gerade zum Leben.»