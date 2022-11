NFL-Chef macht europäischen Fans Hoffnung

NFL-Chef Roger Goodell hat den europäischen Football-Fans Hoffnung auf mehr internationale Spiele und eigene Teams gemacht. «Irgendwann wird es irgendwie passieren, denke ich. Es gibt viele Städte, die ein NFL-Spiel ausrichten könnten und in denen eine NFL-Franchise angesiedelt werden könnte», sagte Goodell am Samstag bei einem Fan-Treffen in München. Aufgrund der langen Überseereisen sei es am Ende aber auch eine Frage des Wettbewerbs. «Wir gehen gerade verschiedene Szenarien durch», berichtete Goodell weiter.

Am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben und DAZN) findet die Partie der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks als erstes NFL-Hauptrundenspiel in Deutschland statt. München teilt sich mit Frankfurt in den kommenden drei Jahren drei weitere Spiele der Regular Season. In Europa, und speziell in Deutschland, gebe es einen riesigen Markt für die NFL, befand Goodell.