New Yorker Konzerthalle soll schon in diesem Jahr öffnen

Ein Konzert in dem berühmten New Yorker Opernhaus soll Menschen «Trost bieten» und zum Spenden anregen. Die Einnahmen kommen den (…)

New Yorker «Met» organisiert Konzert für Kriegsopfer

Mit der Band The Velvet Underground schuf John Cale zwei Alben, die Generationen von Musikern beeinflussten, obwohl sie ursprünglich (…)

Der diesjährige Spitzenpreis der US-Akademie für Country-Musik geht an Miranda Lambert. Doch im Fokus steht vor allem der Krieg in der (…)

Zurück im Summer of ’69: Bryan Adams mit neuem Feelgood-Rock

The Weeknd kündigt Welt-Tournee an – und sammelt Spenden

Der Kanadier will zurück auf die Bühne. Seine Tour will er in Nordamerika beginnen. Wohin ihn seine Konzertreise sonst noch führt, (…)