Neuzugang Moritz Raab: Von den Bayreuth Tigers zu den Selber Wölfen

Die Bayreuth Tigers werden in der kommenden Saison nicht mehr in der DEL2 spielen. Das steht seit dieser Woche fest. Dafür kommt ein ehemaliger Spieler der Tigers zu den Selber Wölfen. Mit Moritz Raab verpflichten die Wölfe einen neuer Verteidiger. Der 22 Jahre alte gebürtige Mannheimer hat seine Ausbildung bei den Jungadlern Mannheim gemacht. Er kann aber auch auf drei Jahre Erfahrung in der DEL2 zurückblicken. Er spielte nicht nur für die Bayreuth Tigers, sondern auch für die Lausitzer Füchse.