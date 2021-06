Neuzugang bei den Selber Wölfen: Stürmer Sebastian Christmann kommt

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft fiebern gerade viele Menschen mit der deutschen Mannschaft mit, die weiter die Chance auf eine Medaille hat. Die Selber Wölfe haben in der vergangenen Saison schon ihr nächstes Ziel erreicht mit dem Aufstieg in die DEL2. Die Sommerpause nutzen sie jetzt, um an einem neuen Kader zu basteln. Mit Sebastian Christmann vermeldet der VER Selb einen weiteren Neuzugang. Der 21 Jahre alte Stürmer ist in der Schweiz geboren und kommt vom Herforder EV aus der Oberliga Nord. Christmann hat aber auch schon DEL2-Erfahrung, als er für eine Saison für den EHC Freiburg aufgelaufen ist.