Neuzugang bei Bayern Hof: Vladyslav Vertiei ist neuer Torhüter

Bisher hat die SpVgg Bayern Hof in der aktuellen Saison in der Fußball Bayernliga nicht viel Erfolg gehabt. Nach fünf Niederlagen und zwei Unentschieden hat sich der Verein von Trainer Perparim Gashi getrennt. Seinen Posten hat übergangsweise Co-Trainer Mikheil Sajaja übernommen. Nun vermeldet die SpVgg Bayern Hof aber einen Neuzugang: Vladyslav Vertiei spielt ab sofort als Torhüter in Hof. Die Spielberechtigung des Verbandes würde demnach bereits vorliegen. Vladyslav Vertiei kann also sofort eingesetzt werden. Zuvor hatte der 23-Jährige polnischen Fünftligisten AKS Strzegom gespielt.