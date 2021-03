Weiterhin hohe Inzidenz im Vogtland: Keine Schulöffnungen vor Ostern

Der Vogtland ist aktuell das Corona-Sorgenkind in Sachsen. Deshalb reagiert die Landesregierung und erarbeitet eine Stufenkonzept für Schulen in Hotspots. Ausnahme: Das Vogtland. Hier wird eine Öffnung der Schulen vor Ostern ausgeschlossen, berichten mehrere Medien. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat hat demnach das Vogtland als Brandbeschleuniger in der jetzigen Situation bezeichnet. Das Ziel ist, nach den Ferien wieder Unterricht vor Ort machen zu können. Wenn die Inzidenz weiter hoch ist, stehen tägliche Tests im Raum. Kretschmer betont aber auch, dass das Vogtland beim Testen Fortschritte macht: 360 Personen, die keine Symptome gezeigt haben, konnten so erkannt und in Quarantäne geschickt werden. Auch beim Thema Impfen wird weiter angezogen: In den beiden Impfzentren würden die Kapazitäten laut dpa von 1250 auf 2000 Impfungen täglich hochgefahren. Auch die Zahl der Impfbusse soll hochgefahren werden und rund 250 Hausärzte im Landkreis eingebunden werden.