Neustart: Erste Vorstellung im Rosenthal-Theater in Selb

Nach langer Zeit der Zwangspause öffnen sich die Vorhänge im Rosenthal-Theater in Selb wieder. Den Anfang macht heute die Ballettkompanie des Theaters Hof. Sie führt am Abend das Stück „Chaplin!“ auf. Pro Veranstaltung dürfen maximal 120 Personen in das Selber Theater. Auf dem Platz müsst ihr eine FFP2-Maske aufsetzen. Einen negativen Corona-Test braucht ihr wegen der niedrigen Inzidenz im Landkreis Wunsiedel nicht. Die nächste Vorstellung von „Chaplin!“ ist am Donnerstag. Am Theater Hof ist das Ballett-Stück am Wochenende das letzte Mal zu sehen.