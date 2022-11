Kundgebung in Plauen: Querdenker-Arzt als Gastredner geladen

Was in Hof die Montags-Spaziergänger sind, ist in Plauen das „Forum für Demokratie und Freiheit“. Das Forum ruft regelmäßig zu Demos und Kundgebungen in der Stadt auf. Auch heute (SA) soll’s um 14 Uhr 45 wieder eine Veranstaltung am Neustadtplatz in Plauen geben.

Die bisherigen Demonstrationen des „Forums für Demokratie und Freiheit“ sind laut der Polizei alle friedlich verlaufen. Bei der Veranstaltung heute soll’s unter anderem um das geplante Entlastungspaket der Bundesregierung gehen. Als Gastredner hat sich ein Vertreter der Gruppierung „Ärzte für Aufklärung“ angekündigt. Der ist im Juni schon wegen gefälschter Atteste angeklagt worden. Auch andere Redner sehen kritische Beobachter der Demos problematisch. Gegen einen Mann aus dem Erzgebirge ermittelt die Staatsanwaltschaft Plauen aktuell wegen Volksverhetzung. Bei einer Demo Anfang November hatte er unter anderem die Grünen als Ratten bezeichnet.

Foto: Archiv