Neuschnee in der Region: Glätteunfälle auf den Autobahnen

Der Neuschnee hat am Freitag wieder für einige Unfälle gesorgt und die Einsatzkräfte auf den hochfränkischen Autobahnen beschäftigt. Bereits am Morgen ist eine junge Frau bei der Auffahrt zur A93 bei Regnitzlosau in die Schutzplanke gerutscht. Am Abend kam dann beim Auffahren bei Selb-West eine Autofahrerin ins Schleudern. Ein LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Auf der A72 am Dreieck Hochfranken kam am Abend außerdem ein Auto ins Schleudern und krachte in die Schutzplanke. Dabei hat sich die Beifahrerin leicht verletzt.

EH-Wetterexperte Christian König rät euch die Fahrweise den Wetterverhältnissen anzupassen und schon vorher einen Schnellcheck zu machen: