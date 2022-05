Ab Mittag bis zum Abend soll es vereinzelt Gewitter in Bayern geben. Starkregen, kleinkörniger Hagel und Böen bis zu 60 Stundenkilometer sind dabei möglich, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. In den Alpen könne es ab einer Höhe von 1700 Metern eine kleine Menge Neuschnee geben. Am Montagmorgen bleibt es dann kühl: Frost in höheren Lagen und stellenweise Nebel bringe der Wochenstart mit sich.