Neuschnee im Süden Bayerns

München (dpa/lby) – Im Süden Bayerns hat es von den Allgäuer Alpen bis zum Berchtesgadener Land sowie vereinzelt im Bayerischen Wald in der Nacht Neuschnee gegeben. Oberhalb von 800 bis 1000 Metern seien laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fünf bis zehn, örtlich sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Bis zum Donnerstagmittag sollen oberhalb von 1000 Metern nochmals fünf bis zehn Zentimeter dazu kommen. Auch im Bayerischen Wald soll im Laufe des Tages weiterer Schnee fallen. Laut DWD könne es zu Glätte durch Schnee oder Schneematsch kommen. Am Morgen waren zunächst noch keine Unfälle bekannt.

Der gefallene Schnee könne in den höheren Lagen, vor allem auf den Nordhängen, ein paar Tage liegen bleiben. In den Tälern und auf den Südhängen soll er schnell wieder abschmelzen, sagte ein Sprecher des DWD am Donnerstagmorgen.

