Neunter «Tatort» aus Franken wird gedreht

In Ansbach und Umgebung laufen gerade die Dreharbeiten für den neunten «Tatort» aus Franken. Im Krimi «Hochamt für Toni» führe ein Fall Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) in seine private Vergangenheit, teilte der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mit. Er beginne außerhalb seiner Zuständigkeit zu einem Mord an einem alten Freund und zum Tod seiner großen Liebe aus Studienzeiten zu ermitteln, was ihm Ärger mit dem Polizeipräsidenten einbringe. Nur seine Kolleginnen Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) hielten weiter zu ihm. Der neunte Franken-«Tatort» soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.