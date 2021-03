Thüringen: Keine Impftermine für AstraZeneca mehr

Eine Taskforce soll die Impfsituation in Deutschland verbessern. Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung, Krupp, sagte den Funke-Zeitungen: Eine Taskforce arbeite bis Mai an Möglichkeiten, wie sich Deutschland ab nächstem Jahr mit Impfstoffen gegen Corona selbst versorgen könnte. Zuletzt hat der Impfstoff-Hersteller AstraZeneca angekündigt, bis Jahresmitte 100 Millionen Dosen zu liefern, zuvor war noch die Rede von doppelt so viel Impfstoff. Das wirkt sich auch auf die Region aus: Wie es auf der Website impfen-thüringen.de heißt, müsse man die Impfterminvergabe für den AstraZeneca Impfstoff einstellen. Der Grund: Lieferkürzungen, die der Hersteller angekündigt hat.