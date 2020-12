Vogtlandkreis: Corona-Impfzentrum kommt nach Treuen

Die Zahlen klettern weiter in die Höhe. Nachdem in Bayern schon strengere Maßnahmen beschlossen wurden, zieht das Bundesland Sachsen jetzt nach. Um sich ein Bild vor Ort zu machen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer heute das Gesundheitsamt in Plauen besucht. Dabei hat er über geplante Verschärfungen gesprochen:

Über die Maßnahmen diskutiert das Kabinett in diesen Minuten. Im Vogtland ist die Inzidenz in einigen Teilen über die 200 Marke gestiegen. Außerdem gibt es bereits 100 Tote. In den Krankenhäusern spitzt sich die Lage weiterhin zu. Die Kliniken in Südwest-Sachsen, zu welcher auch die in Plauen gehört, haben sich gemeinsam mit einem Appell an die Bevölkerung gerichtet. Um Angehörige in Pflegeheimen zu besuchen muss künftig ein negativer Coronatest vorliegen. Zudem sollen alle Mitarbeiter mindestens zwei Mal in der Woche getestet werden. Mehr Infos zum Appell, bekommt ihr hier. Das geplante Impfzentrum im Vogtlandkreis wird im Ortsteil Eich der Stadt Treuen entstehen.