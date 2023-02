Neundorfer Straße in Plauen: Parkautomat ab heute weg

In Hof soll am neuen Schiller-Quartier in den nächsten Jahren ein Ärztezentrum entstehen. Und auch Plauen baut ein neues Gesundheitszentrum in der Neundorfer Straße. Neben einem Strahlentherapiezentrum sollen dort mehrere Arztpraxen unterkommen. Wenn ihr in der Neundorfer Straße parken wollt, werdet ihr euch ab heute aber erstmal umschauen müssen. Wegen der Bauarbeiten am Gesundheitszentrum wird der Automat abgebaut. Stattdessen könnt ihr den Parkautomaten vor der Vogtlandbibliothek nutzen. Ihr könnt euer Ticket aber auch per Easypark-App lösen. Auf Seiten der Baustelle sollen während der Arbeiten zwei Parkbuchten erhalten bleiben. Im Laufe der Arbeiten kann es aber noch zu Änderungen kommen.