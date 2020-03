Neun Tote im Heim: Verantwortliche äußern sich in Würzburg

Würzburg (dpa/lby) – Nach neun Todesfällen bei Heimbewohnern aus einer Würzburger Senioreneinrichtung, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, gehen die Verantwortlichen heute an die Öffentlichkeit. Neben dem ärztlichen Direktor des Würzburger Universitätsklinikums, Professor Georg Ertl, werden unter anderem auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Landrat Eberhard Nuß (CSU) Stellung beziehen.

In den vergangenen Wochen waren neun Menschen aus der Senioreneinrichtung nach Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-19 gestorben. Am Montag lagen noch fünf positiv auf das Virus getestete Heimbewohner auf einer Infektionsstation des Universitätsklinikums Würzburg. Insgesamt wurden dort am Montag elf Patienten mit Covid-19 betreut, fünf davon auf der Intensivstation.