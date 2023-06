Neun Schafe in Salzburg von Wolf getötet

Im österreichischen Bundesland Salzburg hat ein Wolf neun Schafe getötet. Laut dem Landesexperten Hubert Stock sei definitiv von Wolfsrissen auszugehen, berichtete die Nachrichtenagentur APA am Sonntag. Der Tod der Tiere war am Vortag in Maria Alm unweit der Grenze zu Bayern gemeldet worden. Stock vermutet, dass es sich um denselben Wolf handelt, der im Mai in der Nähe zwei Ziegen gerissen hatte. Eine DNA-Analyse soll laut dem Experten Klarheit über den jüngsten Fall bringen.

Wölfe ernähren sich laut dem österreichischen Zentrum zum Management von Beutetieren vor allem von Rothirschen, Rehen und Gämsen sowie bei Gelegenheit auch von Nutztieren.

Das Ergebnis der DNA-Untersuchung zu dem Bären, der vor knapp drei Wochen im Salzburger Land durch einen Zug getötet wurde, liegt indes noch nicht vor. Die Analyse soll unter anderem darüber Aufschluss geben, ob der Braunbär vor seinem Tod im bayerischen Berchtesgadener Land Schafe gerissen hatte.