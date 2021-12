Neun Menschen bei Brand in Asylbewerberunterkunft verletzt

Priesendorf (dpa/lby) – Neun Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Priesendorf sind bei einem Feuer leicht verletzt worden. «Wir vermuten, dass ein technischer Defekt das Feuer in einer Wohnung auslöste», sagt ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen und dadurch verhindern können, dass sich das Feuer auf die gesamte Unterkunft ausweitet, hieß es weiter.

Bei dem Feuer am Sonntagabend erlitten neun der vierzehn Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen. Da die Unterkunft im Landkreis Bamberg nach dem Brand nicht mehr bewohnbar war, kamen sie in eine andere Unterkunft. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-272398/2