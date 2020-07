Eine ganze Tonne Marihuana ist von Spanien nach Deutschland gewandert – immer in 100 Kilo Ladungen gut versteckt zwischen Obst und Gemüse. Hier haben die Täter die Drogen dann weiterverkauft. Die hat das Landgericht Hof im Dezember verurteilt. Der Hauptangeklagte ist in Revision gegangen. Der Bundesgerichtshof hat die jetzt aber zurückgewiesen. Damit muss der Verurteilte neun Jahre ins Gefängnis und anschließend in eine Einrichtung, in der er von seiner Drogensucht loskommen soll.