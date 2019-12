Neujahrsexpress: Sicher von den Hofer Partys nach Hause

Heute an Silvester feiern die Menschen in der Euroherz-Region ins neue Jahr. Dabei fließt sicher an der ein oder anderen Stelle Alkohol. Wer was getrunken hat, sollte sich besser nicht mehr ins Auto setzen und fahren. Alle, die in Hof Silvester feiern, können stattdessen den Neujahrsexpress nutzen. Er startet an Neujahr um 01 Uhr und tourt bis 5 Uhr durch Hof – an verschiedenen Events vorbei. Die Partybesucher zahlen dabei zwei Euro pro Fahrt und kommen mit dem Angebot sicher nach Hause. Den Fahrplan des Neujahrsexpress finden Sie hier.