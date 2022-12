Neujahrsempfang in Schwarzenbach/Saale: Vorschläge für Ehrungen gesucht

Viele Städte und Gemeinden in der Region läuten das neue Jahr mit einem Neujahrsempfang ein. In Schwarzenbach an der Saale findet dieser am 21. Januar statt. Zu diesem Anlass will die Stadt wieder Bürger ehren, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben. Das kann durch sportliche, soziale oder musikalische Leistungen passiert sein. Falls ihr jemanden kennt, der diese Ehrung verdient hat, könnt ihr diese Person noch bis morgen (11. Dezember) der Stadtverwaltung vorschlagen. Schön wäre es, wenn ihr eine kurze Begründung für euren Vorschlag mitliefert.

Vorschläge an: michael.lang@schwarzenbach-saale.de