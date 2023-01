Neujahrsempfang der IHK: Erwartungen für 2023 getrübt

Die Wirtschaft in Oberfranken steht weiter vor schwierigen Aufgaben. So lässt sich der Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken am Abend auf den Punkt bringen. Zahlreiche Betriebe haben mit steigenden Rohstoff- und Energiepreisen, Sanktionsregeln und gestörten Lieferketten zu kämpfen. Das zeigt sich auch beim Blick auf das Jahr 2023, so IHK-Präsident Michael Waasner:

Viele Unternehmen hätten jedoch schon reagiert und etwa ihre Lieferanten geändert oder in erneuerbare Energien investiert. Ein weiteres Problem in den kommenden Jahren ist aus Sicht der IHK der demografische Wandel und der damit verbundene Arbeitskräftemangel. Deswegen werde die IHK-Organisation eine millionenschwere Ausbildungskampagne beginnen.