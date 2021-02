Neujahrsempfang der Hofer SPD-Verbände: Erstmals gemeinsam und digital

Den Politikern steht eine spannende Zeit bevor: Sie müssen nicht nur die Corona-Pandemie managen. Im September ist auch Bundestagswahl. Dafür rühren einige schon jetzt die Werbetrommel. Prominenten Besuch von allerhöchster Stelle gibt es heute für Hof – wenn auch nicht persönlich.

Die Hofer SPD Kreisverbände für Stadt und Land richten ihren Neujahrsempfang zum ersten Mal gemeinsam und in digitaler Form aus. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat dafür eine Schalte zugesagt. Er nimmt an einer Diskussion mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Landtagsabgeordnetem Klaus Adelt teil. Wer den Neujahrsempfang verfolgen will, kann das ab 19 Uhr auf den Facebookseiten der beiden Kreisverbände tun. Den Link gibt’s hier:

https://www.facebook.com/spdhof

https://www.facebook.com/spd.hof.land