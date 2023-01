Neujahrsempfang der CSU Weißenstadt: Europaabgeordneter Weber als Gastredner

Aktuell blicken viele Städte und Gemeinden in der Region bei ihren Neujahrsempfängen auf Projekte, die sie in 2023 anpacken wollen. Am Abend trifft sich jetzt auch der CSU-Ortsverband Weißenstadt zu einem Neujahrsempfang im Weißenstädter Ortsteil Franken. Als Gastredner kommt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament Manfred Weber in die Region. Er will beim Neujahrsempfang über die aktuelle Lage und Perspektiven in Bayern, Deutschland und Europa informieren. Mit dabei in Franken sind außerdem der Wunsiedler Landrat Peter Berek, die oberfränkische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sowie der Kulmbach/Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. Beginn des Neujahrsempfangs ist um 19 Uhr 30.