Neujahrsbabys: Max, Mila und Lasse erblicken Licht der Welt

Mit dem neuen Jahr treten auch wieder viele Änderungen in Kraft. Die wohl emotionalste Änderung gab es für drei Familien aus der Euroherz-Region am Neujahrsmorgen. Sie haben Nachwuchs bekommen.

Das erste Baby 2019 am Klinikum in Naila ist um halb 5 zur Welt gekommen: Der kleine Selbitzer heißt Max.

Im Vogtland haben gleich zwei Babys an Neujahr das Licht der Welt erblickt. Im Helios-Klinikum in Plauen kam zunächst Mia zur Welt. Später folgte dann der kleine Lasse aus Jößnitz am Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch.