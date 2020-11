Neuigkeiten zu den Shuttles: Testfahrten in Hof beginnen noch im November

Es ist noch nicht lange her, dass in Hof plötzlich deutlich weniger Busse gefahren sind – einige Busfahrer sind wegen Corona ausgefallen, der Regelbetrieb war nicht mehr möglich. Nicht betroffen wären in so einem Fall die autonomen Shuttlebusse, die in Zukunft zwischen Bahnhof und Innenstadt fahren sollen.

Noch in diesem Monat sollen wir sie erstmals auf der Straße sehen – dann allerdings noch ohne Passagiere. die Ingenieure wollen in Kürze mit den Testfahrten in Hof beginnen. Die Vorarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, teilt aktuell die SHuttle-Modellregion Oberfranken mit. Anfang 2021 soll es dann aber schon möglich sein, mitzufahren. In Rehau werden die Shuttles hauptsächlich das Personal der REHAU AG befördern.