Neueste Zahlen: Wer verdient die Millionen in Oberfranken?

Dass es zwischen dem Süden und dem Norden Bayerns, zwischen Metropolen und dem Land, große Einkommensunterschiede gibt, ist bekannt. Die neueste Erhebung des Landesamts für Statistik zeigt wieder einmal, wo sich am meisten Geld machen lässt: Im Süden Bayerns, zwischen München und Starnberg, leben die meisten Einkommensmillionäre.

Oberfranken ist auf jeden Fall Schlusslicht in Bayern, was die Einkommensmillionäre betrifft. Zur Erhebung 2019 haben hier 282 Menschen gelebt, die im Jahr mehr als eine Million Euro verdienen. Weniger als im Jahr zuvor. Guckt man auf die kreisfreien Städte, dann ist Hof mit 17 Einkommensmillionären weit hinten, Bamberg vorn. Die Stadt Coburg hat die meisten Einkommensmillionäre auf die Gesamtbevölkerung gerechnet. Auf Landkreisebene betrachtet, liegt der Landkreis Hof mit 20 Einkommensmillionären im Mittelfeld, der Landkreis Wunsiedel hat die wenigsten (12). Die leben stattdessen in den Landkreisen Bamberg, Forchheim und gemessen an der Gesamtbevölkerung auffällig viele im Landkreis Kulmbach.