Neues Wohnheim in Arzberg: Bau läuft, Personal fehlt

Das Gebäude steht, der Innenausbau läuft. Was fehlt, ist das Personal. Im kommenden Juli soll in Arzberg ein oberfrankenweit einzigartiges Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen Verhaltensauffälligkeiten eröffnen. In drei Wohngruppen könnten insgesamt 24 Betroffene einziehen. Voraussetzung ist natürlich das Personal, das sich um sie sorgt. Die Suche gestaltet sich für die Lebenshilfe Fichtelgebirge aber schwierig. Wohnheim-Leiter Daniel Mösch zu den Anforderungen:

Laut Mösch hätte es zwar schon einige Gespräche gegeben, fix sei aber noch nichts. Ihm sei aufgefallen, dass wenige Bewerbungen von jungen Menschen eingehen. Für ihn hänge das mit den unattraktiven Ausbildungsbedingungen zusammen. Die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger sei lang und unbezahlt. Um den Betrieb mit einem einzigen Bewohner starten zu können, braucht es schon rund 12 besetzte Vollzeit-Stellen, so Mösch im Gespräch mit Radio Euroherz.