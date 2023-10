Neues Wintersemester: Einführungstage und Welcome Party für Erstsemester

Den Rekord vom letzten Wintersemester kann die Hochschule Hof dieses Jahr zwar nicht toppen (rund 4.000 Studierende). Mit rund 3.800 Studierenden sind aber immer noch viele junge Menschen eingeschrieben. In diesem Wintersemester starten rund 900 Studenten. Zum Start ins Studium veranstaltet die Hochschule Hof wieder die Einführungstage. Los geht es heute um 9.15 Uhr im Foyer B der Hochschule Hof. Die Stadt Hof lädt alle Erstsemester der Hochschule Hof und der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD) zudem ab 17.30 Uhr zu einer Welcome Party ins Theater Hof ein. Die Studierenden der höheren Semester starten dann morgen mit den Lehrveranstaltungen an den Standorten Hof, Kronach, Münchberg und Selb.