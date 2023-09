Neues Verkehrskonzept in Marktredwitz: Mehr ÖPNV und Radfahrer

Weniger Autos, mehr Radfahrer und Öffentlicher Personennahverkehr. Das ist schon lange der Appell von Klimaschützern. Die Stadt Marktredwitz will das nun ebenfalls umsetzen. Sie arbeitet an einem neuen Verkehrskonzept bis Ende 2024. Dabei sollen vier Themenbereiche im Vordergrund stehen: der Autoverkehr, der Radverkehr, Fußgänger und der Öffentliche Personennahverkehr. Ziel ist es, den Verkehr in Marktredwitz noch besser zu organisieren, gleichzeitig aber auch den ÖPNV und den Radverkehr zu stärken. Alles unter dem Aspekt des Klimaschutzes. Während der Planung sollen auch die Bürger zu Wort kommen. Es wird Workshops und Arbeitsgruppen geben. Los geht es mit einem Infoabend am 28. September. Da will die Stadt Anregungen aus der Bevölkerung sammeln.